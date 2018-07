Autostrade Me-Pa e Me-Ct: programmati interventi per l’illuminazione

Nelle Autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania saranno ripristinati gli impianti elettrici di illuminazione e ventilazione .

Gli interventi saranno realizzati grazie ad un accordo quadro per la esecuzione di lavori urgenti “non programmabili” .

“Tale progetto – si legge in un comunicato - è stato concepito per la sicurezza degli utenti che transitano nei momenti in cui il sofisticato sistema tecnologico si ferma o blocca per guasti (o altre cause) non prevedibili determinando improvvise interruzioni dell’impianto nonostante la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero sistema”.

“Il servizio – con fondi di bilancio del CAS - sarà operativo dalla prossima settimana”.

“E’ un altro servizio – ha sottolineato il Direttore Generale Ing. Leonardo Santoro – per assistere gli utenti che hanno diritto a viaggiare tranquilli nelle ns autostrade e, per questo, vogliamo renderle migliori ed efficienti”.