Barcellona, 12mila euro per la democrazia partecipata. Al via le proposte

Anche nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto si avviano le iniziative di democrazia partecipata volute dalla regione. Il 2% delle somme trasferite all’ente, vale a dire circa 12.075,66 euro, saranno impiegate in interventi e attività volute direttamente dalla cittadinanza.

Si tratta di un progetto mirato al coinvolgimento diretto di cittadini, gruppi locali politici e non, privati e associazioni nella determinazione delle operazioni da svolgere con le somme messe a disposizione dalla regione. Nel corso dell’ultimo anno già altri comuni hanno avviato le medesime iniziative, su impulso della regione.

Dal comune si da il via, dunque, alla raccolta di proposte e progettualità che dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre. La modulistica necessaria ad avanzare il proprio interessamento sarà reperibile presso il portale istituzionale dell’ente, alla sezione “Politiche giovanili” o presso gli uffici comunali. I progetti saranno poi valutati con la partecipazione dei cittadini e tenendo in conto le indicazioni del consiglio comunale.

Salvatore Di Trapani