Fondo Basile, Amam interviene per riparare la perdita d’acqua nel cantiere

Si tratta di un intervento tampone, in settimana verrà sostituito il tratto di condotta

MESSINA – Amam interviene per riparare la grossa perdita d’acqua all’interno del cantiere di Fondo Basile. Per i residenti di via Seminario Estivo la rottura del tubo era addirittura precedente alle attività di bonifica dell’ex baraccopoli, iniziate nel mese di ottobre.



Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini, del consigliere della V Municipalità Andrea Zumbo e un nostro servizio la partecipata del Comune di Messina è intervenuta questa mattina per riparare il guasto. In maniera provvisoria comunque. Il presidente di Amam, Paolo Alibrandi, comunica infatti di aver predisposto la sostituzione del tratto di condotta danneggiato per evitare che si verifichino nuove perdite. L’acqua, infatti, adesso che il foro è stato chiuso fuoriesce da un’altra zona del cantiere ancora interrata, quindi è probabile che la condotta sia danneggiata anche in altri punti.