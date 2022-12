Forte Gonzaga, 3 milioni e 400mila euro per lavori e restauro - Tempostretto

La gara scadrà il 14 dicembre: si punta a interventi edili e strutturali, oltre al rifacimento di impianti elettrici e fluido-meccanici

MESSINA – Quasi 3 milioni e mezzo di euro per lavori edili, di restauro, strutturali e agli impianti elettrici e fluido meccanici di Forte Gonzaga. Il Comune lancia l’indagine di mercato per individuare operatori a cui affidare le opere che potrebbero dare nuova vita a Forte Gonzaga, uno dei punti cardine da valorizzare in chiave turistico-culturale. I fondi stanziati 3.400.075 euro nell’ambito dei Fondi europei FSC Masterplan Città di Messina.

Il termine di esecuzione del lavoro è fissato in 365 giorni e la scadenza per partecipare alla gara d’appalto, invece, è il prossimo 14 dicembre, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. A firmare l’avviso è l’ingegnere Antonio Amato, il Rup, Responsabile unico del procedimento, è invece l’architetto Francesco Falcone.