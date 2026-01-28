Forte vento in arrivo a Messina, sindaco chiude parchi e cimiteri

Maestrale in arrivo, Basile firma l'ordinanza per giovedì 29 gennaio

Messina – Allerta vento a Messina per la giornata di domani 29 gennaio.

Sindaco verso l’ordinanza

Alla luce delle previsioni meteo e l’allerta ufficiale, il Comune annuncia l’ordinanza che prevede la chiusura, per tutta la giornata di domani, di ville comunali e cimiteri. Nel provvedimento il sindaco Federico Basile dispone inoltre il divieto di sosta in prossimità di aree alberate e la massima prudenza negli spostamenti a piedi, nelle zone dove c’è pericolo di caduta di oggetti, alberi e altro.

Le previsioni meteo

Le forti raffiche di maestrale, spiega il nostro meteorologo Daniele Ingemi (leggi qui le previsioni), potrebbero raggiungere picchi di 100 km orari e investiranno soprattutto il versante tirrenico del messinese e la costa tirrenica della Calabria.