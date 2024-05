Forza d’Agrò. Esclusa la lista del Movimento sociale – Fiamma Tricolore

La Sottocommissione elettorale circondariale di Taormina ha riscontrato l'assenza di alcuni requisiti essenziali

FORZA D’AGRO’ – Saranno due e non tre le liste in campo alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Forza d’Agrò. Oggi pomeriggio, infatti, la Sottocommissione elettorale circondariale di Taormina – riunita per decidere sull’ammissibilità delle liste presentate nei comuni del comprensorio jonico dove si andrà al voto (Forza d’Agrò e Mandanici) – ha deciso di escludere la lista del Movimento Sociale – Fiamma Tricolore. Alla base dell’esclusione, la mancanza di alcuni requisiti essenziali. Allo scadere del termine fissato per il soccorso istruttorio mancavano infatti alcuni documenti, come la dichiarazione di collegamento dei delegati che rende la corrispondente dichiarazione del sindaco inefficace.

La lista, che vedeva come candidato sindaco il catanese Giuseppe Manoli, vicesegretario nazionale del partito, non potrà dunque partecipare alle prossime elezioni amministrative a Forza d’Agrò. I delegati della lista esclusa potranno adesso decidere di chiedere un’audizione alla Sottocommissione elettorale o presentare ricorso al Tar. Rimangono in campo, invece, i due contendenti principali: l’uscente Bruno Miliadò e la capogruppo di opposizione Melina Gentile. Nessun problema per le due liste presentate a loro supporto. Alla lista “Insieme” di Bruno Miliadò la Sottocommissione ha assegnato il numero 1, mentre la lista “L’Alba di un nuovo sole” di Melina Gentile parteciperà alla competizione con il numero 2.

