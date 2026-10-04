 Forzano la recinzione di un cantiere ma il custode chiama il 112, quattro arresti

Forzano la recinzione di un cantiere ma il custode chiama il 112, quattro arresti

Redazione

Forzano la recinzione di un cantiere ma il custode chiama il 112, quattro arresti

domenica 04 Ottobre 2026 - 09:33

Intervento dei carabinieri dopo l'irruzione in una ditta edile a San Filippo del Mela

SAN FILIPPO DEL MELA – Intervento dei carabinieri a San Filippo del Mela dopo la chiamata al numero di emergenza 112 Nue. Il custode di una ditta edile ha sorpreso nella notte alcuni individui che avevano tagliato la recinzione del cantiere e si erano introdotti all’interno, per poi fuggire non appena si erano accorti di lui. L’immediato intervento dei militari ha permesso di intercettare e bloccare l’auto su cui viaggiavano, a bordo del quale sono stati poi rinvenuti e sequestrati anche diversi attrezzi utili per lo scasso. Così i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Milazzo e della Stazione di Rometta hanno arrestato quattro persone, con età compresa dai 20 ai 38 anni.

L’accusa è quella di tentato furto aggravato e danneggiamento. C’è stato anche il deferimento di un minorenne, in stato di libertà.

Gli arrestati risiedono a Catania e sono di origine romena. E sono stati portati alla Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

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