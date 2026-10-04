 In giro con cocaina e marijuana a Lipari, due arresti per spaccio di droga

In giro con cocaina e marijuana a Lipari, due arresti per spaccio di droga

Redazione

In giro con cocaina e marijuana a Lipari, due arresti per spaccio di droga

domenica 04 Ottobre 2026 - 09:02

Avevano un panetto con un numero consistente di sostanze. Intervento dei carabinieri nella zona degli aliscafi

Si trovavano nella zona della biglietteria degli aliscafi e lì sono stati fermati. I carabinieri della Stazione di Lipari hanno arrestato in flagranza un 36enne e un 49enne, residenti in provincia di Catania e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di droga. In particolare, i due – dopo essere giunti allo scalo marittimo dell’isola – sono stati notati dai militari a bordo di un ciclomotore, mentre girovagavano con atteggiamento giudicato sospetto. E, non appena sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di un panetto di oltre 350 grammi di cocaina e di un altro involucro con circa 70 grammi di marijuana.

I due uomini sono stati arrestati e ora si trovano nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre gli stupefacenti saranno inviati ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

In generale, tra la giornata di venerdì e la nottata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza sei persone, tra Lipari e San Filippo del Mela.
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