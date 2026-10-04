A Messina c’è chi non si rassegna al cambiamento

L'opinione dell'editore. Un sistema di potere abituato a condizionare le scelte amministrative non gradisce chi esercita la funzione politica con autonomia

L’opinione dell’editore Pippo Trimarchi

C’è una parte di Messina che per decenni ha pensato che il potere fosse di diritto nelle sue mani e ha sempre tentato di esercitarlo attraverso manovre di condizionamento finalizzate a rendere le scelte amministrative subalterne ai suoi interessi. Questo aggregato di varia e trasversale composizione, ha sempre esercitato la sua azione senza alcuna generosità verso la città, trattata come lo zerbino dei suoi comodi ed assegnata a un triste destino di decadenza. Quante volte in passato abbiamo sentito questa espressione: “Messina è come una nobildonna decaduta”. Si voleva significare così che la bellezza regalataci dal destino si intrecciava con la sciatteria della politica e con il mefitico determinarsi dello status quo che assicurava l’arrogante benessere di pochi e chiudeva le porte a condizioni di vita più favorevoli per tutti.

L’indipendenza di De Luca

È innegabile che questo sistema sia stato scardinato nel 2018 da Cateno De Luca, un uomo politico del quale tutto si può dire tranne che non abbia agito in piena autonomia rispetto a chi avrebbe voluto continuare a tessere la trama della conservazione e del privilegio. Questa specie di consorteria che condivide un istinto predatorio e una mediocrità umana e culturale, non ha sopportato e non sopporta di essere tenuta ai margini del potere e vuole a tutti i costi tornare a gestirlo. Servo sciocco di questa determinazione è il Centrosinistra, in particolare il Partito Democratico, che, animato da un livore personalistico nei confronti di De Luca, si ostina ad attaccarlo a prescindere dai risultati conseguiti, finendo, così, per favorire i campioni della stagnazione e del regresso.

Perché agire contro gli interessi generali della città?

Ora, per focalizzarci sui giorni nostri, la giunta Basile. espressione del progetto politico-amministrativo riconducibile a De Luca, ha lavorato e sta lavorando bene, garantendo ai messinesi di vivere un ciclo strutturalmente orientato ad una maggiore efficienza dei servizi e ad una migliore qualità della vita. Quasi il 60% degli elettori lo ha riconosciuto, rinnovando la fiducia a Federico Basile. Tuttavia, l’azione del primo cittadino e della sua squadra non è esente da debolezze e ritardi, com’è naturale che sia. E allora, perché non cercare di alimentare correttamente la dialettica democratica con una sana opposizione politica? Perché continuare a rinfocolare una guerra più o meno occulta per vanificare il giudizio chiaro ed evidente dei messinesi e tentare di scalzare l’amministrazione con manovre opache e, soprattutto, contrarie all’interesse generale della comunità?

Ne abbiano subìte tante di situazioni analoghe. Il prezzo da pagare è stato l’abbandono di Messina sull’altare di interessi contrapposti. Dal 2018, la discontinuità segnata dall’avvento di De Luca ha consentito alla città di intraprendere un percorso di miglioramento, che si è determinato ad esito di scelte non sempre condivise. I risultati ottenuti sono adesso patrimonio collettivo, nonostante le legittime riserve di chi avrebbe voluto soluzioni diverse. D’altra parte, le critiche, quando sono costruttive, sono utili. Ciò che non serve è la polemica continua e strumentale.

Porsi l’obiettivo dello sviluppo

Adesso, però, recuperata una sorta di normalità, bisogna addentrarsi con decisione nel complesso percorso dello sviluppo, come prospettato dallo stesso Basile. Tanti, troppi giovani, attendono di tornare e tanti vogliono ancora godersi qui, nella nostra amata, amatissima Messina, i loro affetti, le loro amicizie, i loro momenti di abbandono a una bellezza talvolta così grande che l’animo stenta a contenerla. E allora bisogna agire in armonia, ognuno con il proprio ruolo istituzionale, sociale, politico, culturale, civile per individuare le strategie più utili a riscattare il nostro territorio dalla sua debolezza economica. Bisogna definire uno scenario, una prospettiva praticabile di rinascita e offrire ognuno le sue energie, le sue relazioni, le sue idee per riuscire ad agganciare un futuro di prosperità.

Condividere passione e visione per una città evoluta

Basta allora con le pressioni indebite di chi vuole legare il nostro destino a un passato infausto. Basta con le energie negative assillate da un incontenibile desiderio di affermazione personalistica. Mettiamoci tutti in gioco e confrontiamoci in modo costruttivo su un terreno in cui a prevalere siano le competenze, l’afflato sincero verso la città, l’onestà intellettuale capace di riconoscere i propri errori e di valutare senza pregiudizi le qualità dell’operato altrui. Così, ogni obiettivo sarà alla nostra portata.

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