Quarantuno foto per raccontare cinque continenti

Sarà visitabile fino al 31 gennaio, presso “La Casa delle Culture” ad Acquedolci, la mostra fotografica "Argento Vivo" di Marco Costa, inaugurata alla presenza dell'artista lo scorso 29 Dicembre 2018.

41 foto di volti e paesaggi scattate, nei 5 continenti, durante i viaggi che il fotografo milanese ha compiuto per progetti editoriali o per pura passione di incontrare altri popoli, osservare altri mondi e conoscere altre culture.

Sono fotografie analogiche su carta sensibile ai sali d'argento ed eseguite dallo stesso artista nel proprio laboratorio dell'Oltre Po piacentino che condivide con altri professionisti. "È un’arte materiale che ti dà la gioia di sentire con le proprie mani la realizzazione dell'opera. Senza togliere nulla al digitale, la camera oscura è un'altra cosa", ha detto l'artista.

Durante l'inaugurazione, l'artista ha illustrato il suo lavoro compiuto la scorsa estate, durante le ferie, in preparazione di questo evento.

Nella discussione che ne è scaturita sono state affrontate con il pubblico presente diverse tematiche riguardanti l'arte e la professione di fotografo e le difficoltà odierne nel rapporto con l'editoria. "La diffusione delle fotocamere anche nei telefonini cellulari non fa di ciascuno di noi un fotografo, - ha sostenuto il presidente dell'ACM, Farid Adly - perché la sensibilità dell'artista trasmette emozioni che non si vivono di fronte alla marea di immagini che ci inonda tutti i giorni".

La mostra rimarrà aperta fino al 31 Gennaio 2019 con orario per le visite dalle 16:00 alle 20:00, per poi spostarsi da Acquedolci a Milano, arrivando al “Salone Percorsi”, e infine in Svizzera presso un centro turistico.

La mostra è stata curata da Farid Adly.