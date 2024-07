Frana di Letojanni, fine lavori il 20 luglio: da oggi doppio senso lato valle

Si "torna" sulla carreggiata in direzione Catania, ma solo fino al 10 luglio. Ma stavolta la riapertura è vicina

LETOJANNI – La frana di Letojanni può davvero diventare soltanto un brutto ricordo? Stavolta sembra di sì. Dall’ottobre 2015 al luglio 2024 ci sono voluti quasi nove anni, ma adesso i lavori per la riapertura di entrambe le carreggiate sembrano essere in dirittura d’arrivo. E c’è anche una possibile data, quella del 20 luglio, giorno in cui dovrebbero (condizionale d’obbligo) concludersi i lavori definitivamente.

Lo si legge nell’ordinanza 95/2024 emanata dalla direzione area tecnica e di esercizio del Cas. All’interno del documento si spiega che dalle 16 di ieri, 2 luglio, è stata riaperta al traffico la carreggiata lato valle (direzione Messina), tra il km 32+900 e il 32+400 lungo la A18. Contestualmente da stamattina e fino alle 20 del 10 luglio prossimo, la carreggiata monte sarà chiusa al traffico e sarà istituito il doppio senso dall’altra parte, forse, si spera, per l’ultima volta.

Ma la notizia principale è un’altra. Contemporaneamente è stata parzializzata la carreggiata con la chiusura della corsia di emergenza nel tratto compreso tra il km32+000 e il 34+000, in entrambe le direzioni di marcia e in ogni fascia oraria, fino al 20 luglio. In quest’ultima data dovrebbero concludersi del tutto i lavori e l’autostrada, nel tratto di Letojanni, dovrebbe quindi essere riaperta del tutto.

