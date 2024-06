Frana di Tremonti, “completati i lavori strutturali” VIDEO

Ad annunciarlo è l'assessore Caminiti. Per la fine lavori si dovrà attendere luglio

MESSINA . “Per la frana di Tremonti sono stati completati i lavori strutturali. Seguirà il rinverdimento dell’intero pendio e la canalizzazione delle acque superficiali”. Ad annunciarlo è l’assessore Francesco Caminiti.

Era il febbraio 2015 e sono serviti quasi sette anni, nel dicembre 2021, per ottenere i fondi necessari alla messa in sicurezza. A ottobre 2022 l’aggiudicazione dei lavori alla Mico srl di Mussomeli (Cl), a marzo 2023 la consegna.

La fine dei lavori è prevista il 30 luglio, fra poco più di tre mesi. A conclusione, “verificheremo la fattibilità tecnica di una strada di collegamento con San Licandro”, spiega Caminiti.

Una strada pensata diversi anni fa e realizzata in piccola parte, proprio dove si è verificata la frana. Dovrebbe collegare Salita Tremonti a via Domenico Mazzotta (all’altezza di piazza XXV Aprile e via Leonardo Sciascia), lì dove si trova lo scheletro di quella che doveva essere una piscina, finita al centro di un contenzioso che costerà 2 milioni al Comune di Messina.

