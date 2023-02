Piscina di San Licandro: dopo anni resta lo scheletro di un impianto "fantasma" VIDEO - Tempostretto

La V Municipalità ha acceso i riflettori sull'impianto partito quasi 20 anni fa e mai completato. Se n'è parlato in Consiglio ma intanto il debito cresce e restano solo macerie

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Tra gli impianti sportivi che Messina potrebbe avere (ma non ha) c’è la piscina di San Licandro. Si tratta di una struttura che gran parte dei messinesi non conosce, proprio perché non è mai stata completata, nonostante finanziamenti del Credito sportivo, mutui e lavori iniziati. Poi l’abbandono e ora ciò che resta è uno scheletro di pietra e calcinacci, invaso da piante ed erbe selvagge, che crescono a dismisura intorno a muri, scale e perfino alla vasca, già scavata ma mai completata.

E tra i 27 impianti “censiti” dalle Municipalità, quello presentato al Comune dalla V è forse il più particolare, per non dire assurdo. La vicenda risale ai primi anni 2000, con un progetto nato nel 2003 e partito ufficialmente dalla fideiussione concessa dal Comune alla società Pallanuoto Messina. 3 milioni di euro per fare da garante di fronte al credito sportivo. Solo che la prima rata del mutuo non viene mai pagata dalla società sportiva, che fallisce nel 2015 e lascia alle case comunali la matassa da sbrogliare.

Zumbo: “Completarla sarebbe importante”

Intanto il debito cresce, tra mora e interessi, mentre la struttura marcisce sotto le intemperie, con tanto di ponteggi mai tolti. A occuparsene più volte è stata anche la V Municipalità, come spiega il consigliere Andrea Zumbo. “Abbiamo censito tutti gli impianti sportivi e abbiamo visto questa piscina non completa – racconta -. Esistono già le vasche, ma c’è un contenzioso con il credito sportivo. La società che ha iniziato i lavori è fallita e il garante, il Comune, è in causa. Sarebbe importante per la zona nord, una valvola di sfogo, ma è ancora incompleta”.

La strada tra San Licandro e Tremonti

In una città che ha fame di sport e carenza di strutture, la piscina di San Licandro sarebbe stata e sarebbe ancora una vera valvola di sfogo per gli appassionati e per le società sportive. Restano, intanto, le criticità. L’impianto sorge in via Mazzotta, su un affluente del torrente San Licandro, con tutto ciò che potrebbe derivarne in caso di maltempo.

E inoltre lì, a pochi metri in linea d’aria, c’è un altro progetto partito e mai completato, la strada di collegamento tra San Licandro e Tremonti, preziosa arteria prevista oltre dieci anni fa e di fatto abbandonata a se stessa. “Non conosciamo bene il progetto della strada – chiude Zumbo -, dovrebbe sorgere qui nella stessa area della piscina”. A ottobre, proprio dove doveva partire la strada tra San Licandro e Tremonti, sono stati aggiudicati i lavori per la sistemazione di una frana che preoccupa ormai da anni gli abitanti.

