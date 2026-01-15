Messina, le dimissioni del sindaco e il voto: “La scelta appartiene solo a De Luca e Basile”

Lo ha affermato il leader di Sud chiama Nord in una lunga diretta d'attacco a giornali e avversari. E a Caltagirone "non se ne parlerà"

MESSINA – Un’ora di diretta Facebook per andare all’attacco di chi, giornali e rivali politici, ha messo ancora una volta in discussione le motivazioni sulle possibili (o probabili?) dimissioni del sindaco Federico Basile. È partita così la mattinata social di Cateno De Luca. L’ex primo cittadino, oggi deputato regionale di Sud chiama Nord nonché sindaco di Taormina, ha voluto contrattaccare e ripercorrere quanto fatto in questi anni. De Luca ha voluto sottolineare la bontà delle sue dimissioni del marzo 2022 e ribadito quanto già detto martedì scorso in conferenza stampa: “A Caltagirone non si parlerà di Messina”.

De Luca: “La scelta è solo mia e di Basile”

Ma se nel consueto punto stampa settimanale aveva affermato di non sentire “odore di elezioni“, stavolta non ne ha parlato apertamente. De Luca ha “solo” spiegato nel finale della sua diretta: “La decisione di cosa fare o non fare appartiene a Cateno De Luca e Federico Basile. Non appartiene a nessun altro. Quando sarà stabilito lo spiegheremo alla città con le motivazioni. Le decisioni che abbiamo preso finora, e lo dimostrano i fatti, sono state prese nell’interesse di Messina. Lo dice la storia. Quando è andato via Cateno De Luca non è stata abbandonata la città al proprio destino. Lo dicono anche i miei avversari a Palermo che ho portato centinaia di migliaia di euro alla città di Messina. Ognuno faccia il suo mestiere”.

L’ex sindaco: “A Caltagirone non si parlerà di Messina”

Nella lunga diretta social ha anche spiegato che “tre mesi di commissariamento” non creerebbero “sbandamenti”. Ha poi difeso Basile dalle accuse di chi gli dice che la scelta delle dimissioni non sarebbe “libera”, ma imposta dallo stesso De Luca. E sull’evento di Ti Amo Sicilia a Caltagirone ha sottolineato: “Cosa c’entra Messina? Lì si parlerà del futuro della Regione”.

Insomma, né il 17 né il 18, almeno secondo quanto affermato oggi, Sud chiama Nord, il sindaco Basile o lo stesso De Luca, annunceranno le eventuali dimissioni. Ma gli scenari politici e le strategie cambiano rapidamente. Ci sono ancora diverse settimane a disposizione e l’ex sindaco, quattro anni fa, ha scelto l’ultimo momento allora utile: il giorno di San Valentino. Basile e la sua Giunta faranno lo stesso o proseguiranno fino a fine mandato?