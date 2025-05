La segnalazione di un cittadino: "Quando verrà fatto il ripristino?"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ecco la frana sulla strada che dalla città conduce a Massa San Giovanni. È trascorso più di un mese ma non si vede traccia di ripristino. E, tutte le volte che passiamo, con autobus, auto o altro, incrociamo le dita per non essere travolti da alberi pericolanti o terreno”.