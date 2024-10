Francesco Vento: “Avevo mollato, ma non bisogna avere paura” VIDEO

Sul podio assoluto del campionato italiano calcio balilla lo scorso anno con De Leo per la Mediterranea Eventi Asd: "Oltre allo sport viviamo momenti di aggregazione"

MESSINA – Francesco Vento è uno dei messinesi che lo scorso anno è arrivato a medaglia, in coppia con il mio compagno di squadra Dino De Leo, nel campionato italiano assoluto. Quest’anno ci riproverà, quando dal 25 al 27 ottobre presso il PalaRescifina si disputeranno, per il secondo anno consecutivo a Messina, la Coppa Italia e il campionato italiano assoluto. Per presentare la manifestazione è arrivato il presidente Francesco Bonanno, a occuparsi dell’organizzazione la Mediterranea Eventi Asd, con cui Vento è tesserato, e l’amministrazione comunale.

“Inizio a giocare da ragazzino, intorno ai 14-15 anni – ci racconta Francesco Vento – La vita mi ha portato ad altre situazioni e altre scelte, tanto che avevo mollato il calcio balilla. Nel 2019 Alfredo Finanze e Angelo La Via, conoscendo la mia passione, mi chiedono se volevo prendere parte a questa società che giocava a calcio balilla paralimpico. Ho accettato con piacere, io mi occupo già di inclusione in quanto sono rappresentante territoriale dell’Anglat, una realtà che si occupa di disabilità. Il mio ritorno è valso lo scorso anno, alla partecipazione della Coppa Italia in coppia, la quinta posizione, mentre abbiamo conquistando il bronzo nel campionato italiano”.

L’appello di Francesco

“Questo è uno sport che sta crescendo – prosegue Francesco -, nella nostra società ci sono sempre più atleti e speriamo si vada sempre più avanti. A chi sta a casa suggerisco di provarci, lo sport del calcio balilla è inclusione. Si conosce tanta gente, si chiacchiera e si cambiano idee. Oltre al momento sportivo c’è un momento di aggregazione e ancora oggi ce n’è bisogno perché le barriere ci sono. C’è chi non esce di casa perché ha paura di muoversi. Approfitto di questo per dire all’amministrazione comunale di continuare, qualcosa è stato fatto, a migliorare l’accessibilità per chi ha ridotta mobilità. Si deve fare sempre meglio”.

Il programma della manifestazione

Venerdì 25 ottobre

dalle ore 9:30 fino alle 12: 1° torneo interscolastico di calcio balilla;

dalle ore 19:30: qualificazioni Coppa Italia.

Sabato 26 ottobre

dalle ore 9: fasi finali Coppa Italia;

dalle ore 11:30: Cerimonia di apertura e inizio gare campionato italiano assoluto;

dalle ore 17: “Sfida i campioni”, possibilità di giocare contro Marco Bertelli, Francesco Bonanno e Walter Sampieri.

Domenica 27 ottobre

dalle ore 8:30: fasi finali campionato italiano assoluto;

ore 13:00: premiazioni e ringraziamenti.



