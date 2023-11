Franco: “Messina piazza responsabile. Ultimo mese massacrante” VIDEO - Tempostretto

I calciatori del Messina hanno incontrato i tifosi in via Tommaso Cannizzaro, un’iniziativa che si ripeterà nelle prossime settimane. Domenico Franco ha parlato del momento difficile del Messina

MESSINA – Un evento per avvicinare ancora di più il Messina e i suoi protagonisti con la piazza peloritana. Martedì sera presso il Flagship Sky vicino piazza Cairoli erano presenti Marco Manetta, Domenico Franco e Michele Emmausso. Un’iniziativa che si ripeterà nei martedì successivi, 14 e 21 novembre alle ore 18:30, e che permetterà ai tifosi di scambiare quattro chiacchiere con i calciatori, scattarsi del selfie e farsi firmare degli autografi.

Domenico Franco: “Non stiamo raccogliendo quello che dovevamo”

Nella prima serata di incontro Domenico Franco ha parlato del momento che la squadra sta vivendo dopo la sconfitta con il Benevento e la prossima partita in casa contro il Latina: ”È un momento difficile e lo sappiamo, non stiamo raccogliendo quello che dovevamo. Ma nello spogliatoio si parla, siamo sereni e tranquilli. La medicina che serve la conosciamo ed è il lavoro, sappiamo che è un campionato difficile ma questo non deve essere un alibi, bisogna essere concentrati durante la settimana e prepararsi bene”.

Affronta il tema delle tante partite in un mese, ma sa di poter contare sull’affetto dei tifosi: “Forse ci ha penalizzato aver giocato questo mese così tanto, è stato massacrante e fisicamente ne risenti. Domenica sarà una partita importante e lo sappiamo abbiamo bisogno della nostra gente. Messina è una piazza esigente, ma mi sta sorprendendo perché i tifosi sono molto tranquilli e responsabili. Dobbiamo regalare loro questa vittoria. Se ci manca qualche punto in classifica? Credo di si – conclude Franco – ma la classifica adesso dice questo e ripeto dobbiamo lavorare per uscire dalla zona calda e farlo il prima possibile”.

