Fratelli d'Italia: "Il ponte sullo Stretto una battaglia che stiamo per vincere" - Tempostretto

A Messina il responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI Donzelli, il viceministro Leo e i vertici istituzionali del partito in Sicilia

MESSINA – “Il centrodestra ci ha sempre creduto e adesso andremo finalmente a realizzarlo. Il ponte sullo Stretto è una battaglia per l’Italia. Proviamo a toglierci le bandierine sopra e a metterci i lastri sotto. Penso che sia la cosa più importante”. Il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli spinge sul tema ponte al Palacultura di Messina. L’occasione è la presentazione del circolo territoriale di FdI “Messina centro storico” e del circolo di Gioventù nazionale “Solstitium”.

Con Donzelli, politico di fiducia della presidente del Consiglio Meloni, erano presenti il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, i coordinatori regionali FdI per la Sicilia orientale Salvo Pogliese e per la Sicilia occidentale Gianpiero Cannella, il coordinatore metropolitano FdI Pasquale Currò, i commissari provinciali FdI Elvira Amata (assessora regionale al Turismo) ed Ella Bucalo (senatrice), il deputato regionale Pino Galluzzo e altri rappresentanti istituzionali del partito per la provincia di Messina.

A sua volta il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha messo in rilievo i punti principali della riforma fiscale: “Avviare un rapporto nuovo tra fisco e contribuenti, dato che l’evasione fiscale s’attesta tra gli 80 e i 100 miliardi di euro. La lotta all’evasione non si è mai fatta perché abbiamo un sistema che penalizza i contribuenti. Noi auspichiamo un dialogo tra contribuente e amministrazione finanziaria. Lo faremo con il concordato preventivo biennale. Per due anni pagherà quello, se s’adegua, e non ci saranno altri adempimenti”.