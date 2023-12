Fratelli d'Italia: "Tra cordoli e sensori, manca il coordinamento nei lavori pubblici" - Tempostretto

Messina. I tre consiglieri comunali chiedono la convocazione urgente della Commissione Viabilità. Il sindaco ha convocato i direttori dei lavori

MESSINA – Sui sensori collocati nel tratto di collegamento con la pista ciclabile intervengono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò. I tre si dicono “sbigottiti dagli interventi di posizionamento dei cordoli in via dei Mille e richiedono una convocazione urgente della I Commissione consiliare Viabilità alla presenza del sindaco e dell’assessore Mondello”. Scrivono i consiglieri: “Siamo stati tempestati dalle segnalazioni di cittadini messinesi i quali, inviandoci foto e video, non comprendono l’assenza di coordinamento dei lavori pubblici eseguiti in pochi giorni dall’amministrazione comunale”.

“Danni per le casse comunali e per i commercianti”

Continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia: “Soltanto qualche giorno fa sono stati montati in centro città i sensori per i parcheggi intelligenti e oggi, incredibilmente e in maniera quasi schizofrenica, gli stessi lavori vengono vanificati dal posizionamento dei cordoli per la pista ciclabile. Vogliamo comprendere i costi di tutti questi interventi e soprattutto chi pagherà per il danno fatto”. E a proposito di danno, oltre a quello economico per le casse di Comune e Atm, non si può non fare riferimento anche a quelli causati ai commercianti, soprattutto in questo periodo che richiama maggiormente agli acquisti”.

Concludono i consiglieri: “Ulteriormente, e non è la prima volta che tentiamo di fare notare questa circostanza, contestiamo l’assenza di coinvolgimento della competente commissione consiliare e la mancata concertazione degli interventi con i rappresentanti democraticamente eletti”.

L’ira di Basile

Si tratta di un errore che ha fatto infuriare il sindaco. Scrive sulla sua pagina Facebook Federico Basile: “Poi mi dite che sto dimagrendo… Stiamo facendo davvero tante cose in città perché l’idea di migliorarci passa dagli inevitabili, “fastidiosi” ma necessari, cantieri. D’un tratto mi riferiscono di interferenze in una zona di via dei Mille in cui sono stati installati i sensori di parcheggio, che in realtà è tratto di collegamento della pista ciclabile con la via Tommaso Cannizzaro. Ho appena convocato il dirigente e i direttori dei lavori delle ditte che hanno in appalto le opere. È impossibile che non si parlino tra di loro. Ripristineremo tutto nella correttezza dei progetti”.