Fuga di cervelli a Messina, serve un’inversione di tendenza

Coworking e nuove professionalità per attrarre i giovani e contrastare l'emorragia

MESSINA – La città di Messina perde ogni anno una parte consistente dei suoi giovani. Tra il 2012 e il 2022, sono già 8.124 i “cervelli in fuga”, tra i 15 e i 29 anni, che hanno lasciato la città in cerca di migliori opportunità lavorative. Un fenomeno preoccupante che richiede un’inversione di tendenza.

Per contrastare la fuga di cervelli e attrarre i giovani, è fondamentale offrire loro opportunità concrete di lavoro e crescita professionale. In quest’ottica, il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) e il Consorzio Elis, in collaborazione con l’Università di Messina, hanno organizzato un incontro per presentare ai giovani laureandi e laureati i percorsi di inserimento al lavoro e le opportunità professionali disponibili in Sicilia e in Italia.

Tra le soluzioni proposte, il coworking si presenta come una nuova tendenza lavorativa in forte crescita. Si tratta di spazi condivisi dove diverse persone, provenienti da diverse realtà lavorative, possono lavorare insieme in un ambiente stimolante e collaborativo.

Flavio Corpina, Amministratore delegato del consorzio M.H.I.H., ha sottolineato che “il coworking è particolarmente adatto per attrarre i giovani, che sono sempre alla ricerca di nuove sfide e opportunità. Inoltre, può essere un’ottima soluzione per far tornare i giovani al Sud, in una regione come la Sicilia che spesso viene vista come meno attrattiva rispetto alle grandi città del Nord”

L’incontro ha presentato anche diverse opportunità formative e lavorative. Tra i corsi più interessanti, il Junior Consulting Program di ELIS, che prevede una settimana di formazione “full immersion” sulle competenze organizzative più richieste dal mercato del lavoro, lezioni frontali per l’acquisizione di competenze trasversali e organizzative, incontri con CEO di grandi aziende e l’ascolto delle storie professionali di Top Manager.

ELIS è un Consorzio di aziende che raccoglie oltre 120 grandi gruppi, PMI, start-up e Università, per realizzare progetti d’innovazione e sviluppo con attenzione alla responsabilità sociale d’impresa. Il Consorzio M.H.I.H. unisce eccellenze del settore sanitario e biomedicale con l’obiettivo di creare un polo per l’innovazione in Sicilia.