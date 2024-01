Fumagalli padre e figlio a “I fatti vostri”, un po’ del Messina su Rai 2

Dopo il tg1, la popolare trasmissione ha avuto come ospiti il portiere e il giovanissimo terzino

MESSINA – “Questa mattina Ermanno e Jacopo sono stati ospiti della trasmissione I fatti vostri andata in onda su Rai 2, motivo di grande vanto e soddisfazione per i nostri due biancoscudati”. Il Messina si gode i recenti successi e la popolarità del portiere Ermanno Fumagalli e del figlio Jacopo, terzino che ha debuttato in panchina nella prima squadra in Casertana-Messina.

La doppia presenza padre-figlio ha attirato l’attenzione dei media e, dopo il tg1, è toccato a “I fatti vostri”.

