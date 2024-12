Funivia di Taormina, orari prolungati la notte di Capodanno

Da Taormina centro a Mazzarò corse ogni 15 minuti, h24 senza interruzioni

TAORMINA – Per incentivare il turismo e offrire a turisti e vacanzieri un servizio migliore ed adeguato alle loro esigenze, la funivia che collega la città di Taormina al centro di Mazzarò e viceversa, incrementerà l’orario di esercizio nelle giornate della vigilia e del giorno di Capodanno. L’impianto funiviario sarà in funzione dalle 08:00 di martedì 31 dicembre 2024 e fino alla mezzanotte di mercoledì 1 gennaio 2025, ovvero H24 senza interruzioni, con corse ogni 15 minuti, che comunque saranno implementate in presenza di un maggior numero di utenti. La decisione è stata adottata al fine di incentivare le presenze nella cittadina di Taormina e agevolare la mobilità all’interno della città.