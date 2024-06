Furci e Antillo tra i Comuni più leghisti d’Italia, baluardi del Carroccio INTERVISTA

ELEZIONI EUROPEE Francilia e Paratore trionfano nei Comuni che amministrano rispettivamente con il 36,89% e il 57,83% dei consensi

ASCOLTA l’intervista integrale a Matteo Francilia

di Carmelo Caspanello

Due comuni siciliani, Furci Siculo e Antillo, emergono come baluardi per i risultati elettorali ottenuti nella competizione per il rinnovo del Parlamento Europeo a favore della Lega, registrando rispettivamente il 36,89% e un notevole 57,83%, posizionandosi tra i comuni più leghisti d’Italia. Matteo Francilia (in allegato l’intervista audio integrale), responsabile degli enti locali della Lega in Sicilia, esprime la sua soddisfazione per tali risultati, sottolineando l’importanza dell’impegno sul territorio e dell’azione degli amministratori locali. Con sindaci legati al partito in entrambi i comuni, Davide Paratore ad Antillo e lo stesso Francilia a Furci Siculo, emerge un solido legame tra i cittadini e il Carroccio.

“Un legame forte tra i cittadini e il partito – esordisce Francilia – viene riconosciuto attraverso questo risultato straordinario. I cittadini, in definitiva, votano per un partito ma anche per gli amministratori locali che operano in modo tangibile sul territorio”.

A livello regionale, la Lega raccoglie 111.929 voti, attestandosi intorno al 7,47%, evidenziando un incremento rispetto alle elezioni precedenti e piazzandosi tra i primi partiti in Sicilia accanto a Forza Italia (23,73%), Fratelli d’Italia (20,19%), il Movimento 5 Stelle (16,05%), e il Partito democratico (14,35%). Quasi raggiungendo i consensi ottenuti dalla “Libertà” di Cateno (115.003 voti, pari al 7,67%), il risultato conferma la buona performance del partito di Salvini.

“Siamo molto contenti per questo risultato – rimarca Francilia – che certamente conferma l’importanza del lavoro dei nostri amministratori locali radicati sul territorio. Investire sulle amministrazioni comunali porta infatti ad ottenere risultati tangibili”. La Lega, consolidando la propria presenza a livello regionale, si attesta anche a più del 9% insieme a Forza Italia, contribuendo al rafforzamento del centrodestra a livello nazionale.

Sottolineando il successo come primo partito nel Comune furcese con il 37% dei voti, Francilia evidenzia l’importanza del risultato a livello nazionale. “Il riconoscimento verso il sindaco di Antillo, Davide Paratore, con circa il 50% dei voti e quello che io stesso ho ottenuto a Furci, denota l’apprezzamento per l’impegno del partito verso temi cruciali come identità, rispetto delle norme e difesa della sovranità”.