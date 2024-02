Furci in lutto per la scomparsa di Saverio Palato: ex assessore e anima della Pro loco

Il cordoglio del sindaco. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino

FURCI – Tristezza e cordoglio a Furci Siculo per la prematura scomparsa di Saverio Palato, assessore nella giunta guidata dall’ex sindaco Sebastiano Foti ed anima della Pro loco furcese. Il 27 dicembre scorso, mentre si trovava in un supermercato di Santa Teresa di Riva, si era improvvisamente sentito male accasciandosi. Soccorso tempestivamente, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Messina, dove la diagnosi ha rivelato un’emorragia cerebrale di grave entità. Da quel momento, ha iniziato la sua coraggiosa battaglia per la vita. Nella serata di sabato la notizia del decesso.

Saverio aveva 49 anni. Il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ha dichiarato il profondo dolore della comunità: “La prematura scomparsa di Saverio Palato – ha detto – sconvolge e rattrista profondamente la nostra cittadina. Un giovane dalle mille virtù, lavoratore instancabile, figlio, fratello, marito e padre affettuoso. Per anni ha contribuito alla crescita del nostro territorio, impegnato nel sociale sia come amministratore comunale che come presidente locale della Pro loco di Furci Siculo, oltre ad avere un ruolo di rilievo nell’Unpli nazionale”. In occasione delle esequie, sarà istituito il lutto cittadino.