Furci, laboratorio sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro

Preziose informazioni per ottimizzare il curriculum vitae e affrontare i colloqui di lavoro

FURCI – Il Comune di Furci Siculo ha ospitato un importante laboratorio sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro. L’evento, organizzato dagli operatori del centro per l’impiego di Santa Teresa di Riva, Giardini Naxos e Francavilla, con il supporto tecnico di Sviluppo lavoro Italia (ex Anpal servizi), ha fornito ai partecipanti preziose informazioni per ottimizzare la stesura del curriculum vitae e gestire in modo efficace il colloquio di lavoro, preparandoli così alle nuove sfide del mercato del lavoro. Il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ha sottolineato l’importanza di questo incontro, che segna l’inizio di una collaborazione fattiva tra tutti gli attori della rete territoriale del lavoro.

“Furci Siculo è orgogliosa di fare la sua parte!” ha dichiarato il sindaco, evidenziando l’impegno della comunità nel supportare i suoi cittadini nella ricerca di opportunità lavorative. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’esperto del sindaco dott.ssa Miriam Asmundo, alla dott.ssa Agata Di Blasi e alla dott.ssa Carmelina Maimone, che hanno dimostrato un impegno costante e operativo nel servizio al territorio. “Questo laboratorio – ha concluso Francilia – rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’occupazione e nell’assistenza ai cittadini di Furci Siculo nel raggiungere i loro obiettivi professionali”.