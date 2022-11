Furci. Morto Carmelo Moschella, fu presidente dell'Acr Indipendente negli anni '80 - Tempostretto

L'ultimo saluto nella chiesa S. Maria del Rosario

FURCI SICULO – E’ morto all’età di 77 anni Carmelo Moschella. Fu presidente negli anni ’80 dell’Acr Indipendente, la locale squadra di calcio approdata in Promozione (quando il campionato di Eccellenza non esisteva) nel 1987, che tante emozioni ha regalato agli sportivi dell’intero comprensorio Jonico. Numerosi i giovani che, in particolare nel periodo della sua presidenza, si sono avvicinati al mondo del calcio. Era un altro calcio, fatto di passione, che riusciva a riempire gli spalti ogni domenica. I funerali oggi pomeriggio (martedì) nella chiesa S. Maria del Rosario a Furci Siculo.