Furci Siculo. Pedone investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce - Tempostretto

Incidente sul lungomare. Le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi

FURCI – Un uomo di 58 anni è stato investito da un’auto questo pomeriggio sul lungomare di Furci Siculo mentre attraversava sulle strisce pedonali. Soccorso prima dal conducente dell’autovettura, che procedeva in direzione Messina, e poi dai sanitari del 118, il pedone è stato trasportato in ospedale a Taormina per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente si è verificato al centro del paese, in direzione di piazza Sacro Cuore. Sul posto un agente dalla Polizia Municipale di Furci e i carabinieri della stazione di S. Teresa di Riva, per i rilievi del caso.