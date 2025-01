Furti in appartamenti, arrestato un 47enne

La polizia di S Agata di Militello ha fermato un catanese, ora ai domiciliari

S’AGATA DI MILITELLO – Due furti in appartamenti in ottobre a S. Agata di Militello e un bottino di duemila euro, tra monili in oro e oggetti di valore. E in più un terzo tentativo, sfumato per la presenza del proprietario della casa. Grazie alla videosorveglianza e alle indagini, la polizia ha arrestato un 47enne catanese, che aveva già commesso una rapina a dicembre, in provincia di Palermo. E per questa si trovava ai domiciliari.

In particolare, sono state visionate ore e ore di registrazioni di filmati, con gli approfondimenti investigativi della polizia scientifica. Così i poliziotti del commissariato di Sant’Agata di Militello, coordinati dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno individuato l’uomo, impegnato “in trasferta” in Sicilia per commettere diversi furti. Il 47enne, già noto alle forze dell’ordine, ha ammesso tutto e ora è ai domiciliari pure per questi reati. La misura cautelare è stata eseguita con la collaborazione del personale della Questura di Catania.