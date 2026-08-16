Furto al Museo, altre 2 opere di Antonello trovate da una famiglia in strada. Mancano sempre le 4 tavole

Altre due opere rispetto a quelle rubate. Ieri sera la segnalazione a Messina, mentre la città era presa dalla Vara. I ladri non avevano quindi preso solo 4 pezzi

MESSINA – I ladri del furto di Ferragosto avevano prelevato altre due opere di Antonello da Messina al Museo regionale “Accascina”. Ma non sono arrivati in tempo per prenderle. Intorno alle 21, ci ha confermato la polizia, una famiglia, mentre ieri sera tutta la città era presa dalla processione della Vara, ha notato due opere di Antonello vicine alla recinzione esternna del museo. Da qui la segnalazione.

Rimangono le opere rubate

Sono due opere che sono state quindi recuperate. Ma rimangono quelle rubate, 4 pezzi di due opere: tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio, considerata una delle maggiori opere del Quattrocento, e la tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e un francescano orante, sul recto, e il Cristo in pietà sul verso. Quest’ultima tavoletta, ritenuta opera giovanile, acquistata da Christie di Londra e tenuta in una teca blindata.