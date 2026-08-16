Ponte, la senatrice Cattaneo: “Dal Consup nessun via libera, servono approfondimenti”

Per la scienziata, il parere del Consiglio lavori pubblici conferma la necessità di verificare la sicurezza geologica, sismica e ingegneristica

“Il parere tecnico arrivato a distanza di quasi 30 anni dal precedente non è un via libera, ma la conferma di quello che una parte importante della comunità scientifica ripete da tempo. Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina necessita di ulteriori approfondimenti su aspetti fondamentali come la sicurezza geologica, sismica e ingegneristica”. Così la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, intervistata dal quotidiano “la Repubblica” (Miriam Di Peri, 14 agosto 2026), commenta la valutazione sulla grande opera da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Consup). Un via libera ma con 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo.

Per Cattaneo, “lo stesso viceministro Edoardo Rixi aveva elencato una lunga serie di attività fondamentali per valutare la sicurezza dell’opera, rinviandole però, incredibilmente, alla fase esecutiva”. Secondo la senatrice a vita, invece, si tratta invece di attività “i cui esiti possono incidere profondamente sulla struttura, sui costi e sulla localizzazione di alcune componenti strategiche del Ponte e che in nessun caso potranno essere classificate come “circostanze imprevedibili” per risultare compatibili con la disciplina europea”.

La valutazione della scienziata è che con il parere del Consiglio “c’è una strada scientifica tracciata che è impossibile ignorare”. Sul tema la senatrice aveva promosso a Roma un seminario tecnico-scientifico. Non casuale il titolo: “Ponte sullo Stretto: confronto su aspetti geologici e sicurezza”. Elementi sui quali, conferma Cattaneo, sono necessari approfondimenti.

Per il Consup servono nuove indagini sull’impatto sismico del progetto ponte

Per i tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubbllici, “è necessario condurre ulteriori indagini, a valle delle quali andrà rivalutata l’azione sismica di progetto”. In particolare, “si chiede di sviluppare un’analisi della sensibilità degli effetti sull’opera al variare dei valori assunti per le accelerazioni sismiche di progetto. Inoltre, si sottolinea l’importanza di svolgere un ulteriore approfondimento degli studi tesi a chiarire l’assetto strutturale della zona, l’eventuale presenza di faglie attive e non sismo genetiche e la conseguente possibilità di movimenti differenziali posti anche a bassa frequenza”.

Servono pure delle verifiche accurate in relazione alle torri e ai blocchi di ancoraggio. Molti gli aspetti, secondo il Consiglio superiore, da aggiornare: “Sarebbe necessario indicare nella relazione i giunti più sensibili al problema della fatica, sui quali è necessario porre ulteriore attenzione soprattutto in tema di controlli non distruttivi. Lo stesso progettista rileva nella sua relazione che è necessario aggiornare il progetto con maggiore incisività rispetto a quanto fatto in sede di progetto definitivo, andando in primis a sanare il vulnus maggiore rappresentato dall’assenza della definizione di classe di esecuzione”.

Le incertezze sulla sorgente del terremoto del 1908

Questa una delle lacune evidenziate nel documento del Consiglio superiore: “Le incertezze sulla sorgente del terremoto del 1908 riflettono la mancanza di dati geofisici marini con risoluzione adeguata, necessari per definire in modo robusto la geometria, la continuità laterale e l’eventuale espressione superficiale delle strutture attive nello Stretto di Messina”.

In precedenza la presa di posizione di Doglioni: “Nuovi studi sulle faglie di Capo Peloro”

Vengono in mente le parole dell‘ex presidente dell’Ingv Carlo Doglioni: “Sulle faglie di Capo Peloro e nello Stretto servono nuovi studi”. A sua volta, la società Stretto di Messina ha cercato di rassicurare sull’argomento.

Il tema rimane dibattuto.

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