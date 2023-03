Furto di auto a Santa Teresa di Riva e inseguimento fino a Letojanni. Due arresti - Tempostretto

Due catanesi sono stati visti dai carabinieri mentre rubavano un'auto. L'arrivo di altre pattuglie e le vie di fuga bloccate

Alcuni furti di auto, nelle notti scorse, nella fascia costiera jonica compresa tra Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos.

I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno aumentato i controlli e, ieri notte, notato due persone a bordo di un’auto che si fermavano vicino ad altre auto parcheggiate per poi armeggiare sullo sportello di una. Uno dei due era riuscito a entrare e partire in direzione Catania, seguito dal complice a bordo dell’auto con la quale erano arrivati.

Via all’inseguimento, che si è concluso a Letojanni, con l’aiuto di altre pattuglie che hanno bloccato la fuga. Così un 32enne e un 27enne catanesi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per furto aggravato di auto. Sequestrati gli attrezzi usato per il furto, mentre l’auto rubata è stata restituita al proprietario.

Il giudice del Tribunale di Messina ha stabilito gli arresti domiciliari. Per i due anche il divieto di entrare nel Comune di Santa Teresa di Riva per i prossimi tre anni.