Da Reggio a Messina per rubare nei negozi in centro. Arrestati due rumeni

MESSINA - L'allarme è arrivato mentre il furto era in corso, in un negozio del centro città. Così i carabinieri della Stazione Arcivescovado sono corsi sul posto e hanno bloccato due ladri rumeni residenti a Reggio Calabria, un 20enne e un 28enne, prima che riuscissero a fuggire. Avevano con sé capi d'abbigliamento rubati nel negozio ed altri rubati in un altro negozio vicino. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita ai proprietari.

Per entrambi è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

I carabinieri della Stazione Giostra, invece, hanno arrestato un 46enne ucraino per evasione dai domiciliari. Deve scontare una pena per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il giudice l'ha rimesso ai domiciliari.