Fx, Andrea Campagna sul podio in gara 2 a Vallelunga

Nel terzo appuntamento del Trofeo Predator il pilota messinese ha chiuso con due ottimi piazzamenti

Andrea Campagna è tornato nell’abitacolo e ha subito regalato una grande prestazione. All’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, dopo la pausa estiva, è andato infatti in scena il terzo appuntamento del Trofeo Predator’s targato Fx Italian Series con ben 30 vetture presenti al via. Il pilota di Roccalumera a bordo della formula Predator’s PC015Y gestita dal team Nem Racing, ha concluso sesto in gara 1 dopo essere stato allargato fuori pista durante il primo giro, ed è salito sul podio in seconda posizione al termine di una seconda gara combattuta fino all’ultimo giro. Il prossimo appuntamento sarà il 14-15 settembre, quarto appuntamento stagionale, nuovamente sul circuito di Vallelunga.

Il racconto del weekend di Campagna

Andrea Campagna era scattato dalla pole position e aveva mantenuto la leadership fino all’ultimo giro quando è stato scavalcato da un avversario e si è dovuto accontentare della seconda posizione sotto la bandiera a scacchi. Queste le parole di Campagna al termine della manifestazione: “È stata una gara molto bella e combattuta, sono molto contento della prestazione mia e del team ma ovviamente fa male perdere la vittoria proprio alla fine dopo aver dominato la gara. Le due safety car di sicuro non mi hanno aiutato ricompattando il gruppo più volte e permettendo ai miei avversari di usufruire della scia nel lungo rettilineo di Vallelunga. Ci tengo a ringraziare il team Nem Racing per l’ottimo lavoro svolto e alla mia famiglia per avermi sostenuto e averci creduto, come me, fino alla fine”.

