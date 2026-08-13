 Gabbani dopo il malore: "Cercherò di recuperare la tappa di Letojanni, grazie a tutti" VIDEO

Gabbani dopo il malore: “Cercherò di recuperare la tappa di Letojanni, grazie a tutti” VIDEO

Redazione

Gabbani dopo il malore: “Cercherò di recuperare la tappa di Letojanni, grazie a tutti” VIDEO

giovedì 13 Agosto 2026 - 22:54

Il cantante ha ringraziato "la squadra medica meravigliosa" e i fan per l'affetto. Oggi si è esibito a S. Angelo di Brolo. "Ieri un mix di caldo e stanchezza mi ha impedito di continuare"

“Sono vivo. Volevo tranquillizzarvi”. Francesco Gabbani in un video sui social ringrazia i suoi fan per l’affetto ricevuto dopo il malore di ieri a Letojanni che gli ha impedito di continuare a esibirsi dal vivo. Il giorno dopo il cantante rassicura sull’esibizione di stasera a Sant’Angelo di Brolo e tiene a sottolineare: “Cercheremo di recuperare la data di Letojanni. Cercheremo di fare il possibile, qualora fosse possibile, per recuperare la data. Non so in che tempi e quando ma faremo di tutto per poterlo fare”.

Riguardo al problema di ieri sera, il doppio vincitore di Sanremo, una volta per le Nuove proposte e una volta come big, ha spiegato: “Durante il concerto ho avuto un malore. Cosa che non mi era mai successa in questo modo e che non mi ha permesso di continuare. Ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti ma non ce la facevo proprio. E mi dispiace per voi che non avete assistito a tutto il concerto. Sono molto dispiaciuto, sapete quanto tengo alla dimensione live. Probabilmente, è stata una somma di caldo, della stanchezza dei viaggi e degli spostamenti di questi giorni, che ovviamente fanno parte del fare un tour. Oggi sto bene”. E ha ringraziato “la meravigliosa squadra medica” che lo ha soccorso prontamente.

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