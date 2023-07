Gabriele Molonia dell'UniMe si aggiudica il Miglio delle Sirene - Tempostretto

Nel terzo appuntamento del circuito Gp Sicilia di nuoto in acque libere il peloritano ha vinto la gara "sprint" di 1.8 km. Medaglie per i master messinesi

SIRACUSA – Il nuotatore Juniores dell’UniMe, Gabriele Molonia, si aggiudica il 6° Miglio delle Sirene. La gara di 1852 metri era in programma all’interno della terza tappa a Siracusa del Gp Sicilia Openwater. La formazione universitaria ha partecipato numerosa e si è ben comportata sia nella gara di 5 km, il Plemmyrion, della domenica mattina, sia nella gara “sprint” il miglio marino del pomeriggio 6° Miglio delle Sirene.

A prendersi la scena tra i messinesi è stato Gabriele Molonia terminato quarto assoluto nella 5 km, battuto allo sprint per il bronzo in una gara dominata dai palermitani della Mimmo Ferrito che hanno occupato i primi tre gradini del podio. Il messinese, al centro nella foto, nel pomeriggio nella gara più breve ha fatto a sua volta il vuoto imponendosi davanti a Cristian Amara dell’Athon Augusta e Ludovico Pezzino della Mimmo Ferrito.

Piazzamenti UniMe

La società palermitana e quella messinese di fatto dominano la gara di fondo piazzando loro atleti nelle prime 30 posizioni. Dietro Molonia primo dei suoi in entrambe le distanze nel Plemmyrion troviamo Alessandro Barbaro, Cristian Molonia e Alessandro Galletta. Le prime due donne sono Angelica Irrera e Teresa Stracuzzi.

A livello agonistico nel Miglio delle Sirene invece si registrano anche il quinto posto di Alessandro Irrera, mentre tra le donne la migliore è Teresa Stracuzzi in sesta posizione.

Medaglie messinesi tra i Master

Competizione, come tutte quelle del circuito Gp Sicilia Openwater, che vede gareggiare anche i Master. Dalla provincia di Messina erano presenti gli atleti mamertini della Swimblu e atleti peloritani della Power Team e Ulysse.

La Swimblu va a medaglia sia nella 5 km che nel Miglio delle Sirene. Nella gara più dura Angela Briguglia è prima tra le F40 e Simone Mario Scibilia vince l’oro in entrambe le distanze tra gli M45. Antonino La Rosa è terzo tra gli M60 nel Plemmyrion e secondo di categoria nel Miglio. Solo nella gara più breve poi argenti per Mariacristina Faranda F45 e Gianluca Venuti M50, bronzo per Maria Bonaffini F55 e terzo di categoria anche Francesco Arcanà M65 ma classificato fuori tempo limite.

L’Ulysse conquista l’argento con Antonino Micali nella 5km categoria M60. Nel Miglio medaglia d’argento per Mariaelisa Raccuia nella categoria F35 e bronzo per Abdon Rotondi M60.

Gli atleti della Power Team riescono a strappare un quarto posto assoluto con Alessandro Frisone e tre medaglie di argento di categoria, rispettivamente con Frisone M30, Erica Lo Grande U25F e Martina Raymo F25.

I Master della Power Team da sinistra: Frisone, Raymo, Lo Grande e Giuseppe Grasso

Immagine in evidenza di Annamaria Mangiacasale