Gal Tirrenico, pioggia di finanziamenti per turismo e rinnovabili

Sono 10 i finanziamenti approvati dal GAL Tirrenico presieduto da Carmelo Pietrafitta, sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea

MAZZARRÀ SANT’ANDREA – Il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi approva 10 finanziamenti destinati ad interventi sul turismo, sull’energia rinnovabile e sul risparmio energetico. Il consiglio di amministrazione del GAL Tirrenico, presieduto dal sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta, ha dato l’ok ai decreti di finanziamento a fondo perduto al 100%.

«Non posso che essere felice -dichiara Pietrafitta- di essere riusciti a erogare finanziamenti che ritengo più che preziosi per il territorio. Avere sbloccato questi contributi a favore dei Comuni è sicuramente un segnale importante per una porzione di territorio costituita da tredici comuni, che possono così perseguire i loro obiettivi nell’ambito turistico e della sostenibilità. La nostra azione vuole dimostrare l’importanza dei GAL, ma soprattutto certifica di fatto come consorziarsi rappresenti un valore aggiunto fondamentale».

I 10 finanziamenti del GAL Tirrenico

Nello specifico, i finanziamenti ammontano a: 120.000,00 euro per il Comune di Merì; 109.596,18 euro per il Comune di Tripi; 119.928,66 euro per il Comune di Rodì Milici; 120.000,00 euro per il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea; 120.000,00 euro per il Comune di Novara di Sicilia; 147.690,23 euro per il Comune di Castroreale; 147.690,23 euro per il Comune di Basicò; 147.690,23 euro per il Comune di Furnari; 136.457,00 euro per il Comune di Oliveri; e 90.000,00 euro per Terradisuli di Miano Ottavio.