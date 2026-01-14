 Galati Marina, completato il progetto: ora la gara d'appalto da un milione e mezzo

Giuseppe Fontana

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 16:00

L'annuncio dell'assessore Caminiti: "Passo importante per la tutela del territorio". Ecco cosa prevede l'intervento

MESSINA – L’assessore Francesco Caminiti ha annunciato il completamento della progettazione per la rifunzionalizzazione dei pennelli ripascitori a Galati Marina. Si tratta di quello che ha definito “un passo importante per la tutela del nostro territorio”. Oltre che “un intervento strategico per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera”.

Caminiti: “Ecco gli interventi a Galati Marina”

Con la conclusione della fase progettuale, si potrà passare all’approvazione e alla gara d’appalto, che dovrebbe arrivare già entro fine gennaio. L’importo complessivo è di 1.560.000 euro. E cosa prevede l’intervento? Caminiti ha spiegato: “Il progetto riguarda la rifunzionalizzazione dei pennelli esistenti nella zona nord del litorale, che saranno ripristinati nella forma e nelle dimensioni originarie e potenziati con massi di 4ª categoria, per garantire una maggiore protezione dalle mareggiate. È inoltre previsto il livellamento e la ridistribuzione della sabbia presente a tergo dei pennelli, al fine di aumentare la compattezza e la resistenza meccanica della costa all’azione del moto ondoso”.

