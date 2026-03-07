 Galleria San Jachiddu, lavori finiti. Verso: "Nessun miglioramento"

Redazione

sabato 07 Marzo 2026 - 11:00

Il presidente della V Municipalità chiede quali interventi siano stati fatti

“Nonostante i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza fatti nei giorni scorsi all’interno della Galleria San Jachiddu, la situazione che oggi si presenta agli occhi dei cittadini appare tutt’altro che migliorata”. Lo dice il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso.

“Dopo la chiusura della galleria per consentire gli interventi programmati, diversi automobilisti e residenti segnalano che le condizioni della struttura risultano sostanzialmente identiche a quelle precedenti ai lavori. In particolare, da un sopralluogo odierno emerge che le buche e le irregolarità della pavimentazione risultano ancora presenti; gli impianti di aerazione non sembrano essere stati ripristinati o resi pienamente funzionanti; gli unici interventi visibilmente fatti riguarderebbero l’illuminazione interna della galleria. Se questa fosse la reale entità dei lavori eseguiti, appare legittimo interrogarsi sulla proporzione tra gli interventi concretamente realizzati, i tempi di chiusura della galleria e le risorse economiche previste dall’appalto. La galleria rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la mobilità cittadina e ogni chiusura comporta inevitabilmente disagi per migliaia di automobilisti. Proprio per questo motivo è indispensabile che gli interventi di manutenzione producano risultati concreti e verificabili”.

Verso chiede quali lavori siano stati effettivamente eseguiti durante i giorni di chiusura; quali interventi siano stati completati sugli impianti tecnologici e di sicurezza; chi abbia verificato la corretta esecuzione dei lavori prima della riapertura al traffico.

