V Trofeo Città di Messina, domenica la gara in ricordo di Sara Campanella

Quattrocento gli iscritti per la gara di 10 km organizzata dalla Podistica Messina e valida come campionato regionale di società assoluto sulla distanza

MESSINA – Tutto pronto per il “5° Trofeo Città di Messina”, indetto dalla FIDAL e organizzato dalla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe, con la collaborazione del Comune di Messina, in programma domenica 8 marzo. Circa 400 gli iscritti alla manifestazione, valida per il Campionato Regionale di Società Assoluto di corsa su strada 10 km e come prova del “31° Grand Prix Sicilia 2026”, aperta a tutte le categorie FIDAL, da Allievi in su. L’atteso appuntamento, previsto nella Giornata Internazionale della Donna, come segno tangibile di profondo rispetto, verrà dedicato al ricordo di Sara Campanella, la ventiduenne studentessa originaria di Misilmeri, vittima di femminicidio a Messina. Sarà presente all’evento l’Associazione “Sara Campanella” con il socio Francesco La Barbera. Per il “5° Trofeo Città di Messina” si schiera, inoltre, l’Istituto Irccs “Bonino Pulejo Messina”, con il direttore generale Maurizio Lanza, il direttore amministrativo Maria Felicita Crupi ed i dipendenti. Ci sarà anche Micheal Ferretti, affetto da sclerosi multipla, tra i partecipanti sull’innovativa carrozzina Joëlette.

Il ritiro dei pettorali sarà possibile presso l’androne di Palazzo Zanca sabato 7 marzo dalle ore 17.30 alle 19 e domenica 8, nel giorno di gara, dalle ore 8. Alle 8.30 il raduno in Piazza Unione Europea. Alle 10 il via della gara agonistica di 10 km. Il percorso cittadino, interamente chiuso al traffico, certificato e omologato FIDAL, è costituito da 4 giri più un semianello iniziale. Il tracciato si sviluppa su Via G. Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Boccetta. Partenza da Via G. Garibaldi n. 114 (Il Cavallino Caffè), arrivo in Piazza Unione Europea. Cronometraggio e classifiche a cura di EvoData, che saranno convalidate dal Delegato Tecnico dei G.G.G. di Messina. La Podistica Messina, padrona di casa, sarà la società più numerosa (41 atleti), seguita da Torre Bianca e Meeting Sporting Club Runner con 23.

Un gradevole “terzo tempo” all’insegna del “pasta party” precederà le premiazioni fissate alle 11.45. Saliranno sul podio il primo uomo e la prima donna Assoluti, i primi tre classificati di ogni categoria M/F, i primi tre uomini e le prime tre donne tra i donatori di sangue AVIS. Per il Campionato Regionale di Società Assoluto verranno premiate le prime tre società maschili e femminili. Ad impreziosire il “5° Trofeo Città di Messina”, in una giornata che si preannuncia densa di emozioni, la maglia griffata Diadora e la medaglia con il laccetto personalizzato ufficiale, per rappresentare al meglio lo spirito di un evento carico di significati.