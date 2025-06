Galleria Santa Marta, Forte Ogliastri e via delle Carceri, ok a tre progetti

La Giunta Basile approva investimenti per oltre 1,5 milioni di euro per restauro, riqualificazione urbana e nuovi spazi verdi

Un rinnovo del tessuto urbano e del patrimonio storico-culturale. La giunta Basile ha approvato tre Documenti di Indirizzo alla Progettazione (Dip) con un investimento complessivo che supera il milione e mezzo di euro, fondi derivanti dal Programma Regionale Fesr 2021-2027, per promuovere il turismo sostenibile e recuperare le radici storiche.

Galleria Santa Marta

Con la delibera 445 del 10 giugno 2025, è stato approvato il Dip per il “Restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione della Galleria Santa Marta e riqualificazione degli spazi limitrofi“. Un intervento finanziato con 700mila euro per “rivitalizzare un luogo di pregio, migliorandone la fruibilità e l’attrattività”. L’ingegnere Carmelo Costanzo è stato nominato responsabile Unico di Progetto (rup).

Un Parco a Forte Ogliastri

Non solo Forte Schiaffino. Con la delibera numero 434 del 10 giugno 2025, è stato approvato il Dip per la creazione del “Parco Forte Ogliastri”, intervento da 500mila euro per “valorizzare i forti storici della città trasformandoli in nuovi spazi verdi accessibili”. Il documento è stato redatto dall’architetto Bruno Di Sarcina, responsabile del progetto.

Via delle Carceri

Infine, proseguono gli investimenti mirati al miglioramento degli spazi urbani con la delibera Numero 435 del 10 giugno 2025, che approva il Dip per l’intervento focalizzato sul “Rifacimento e valorizzazione di Via delle Carceri“. Con un finanziamento di 300mila euro, questo progetto ha l’obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato e inclusivo, valorizzando il patrimonio naturale e il turismo sostenibile attraverso la riqualificazione di una via cittadina storica. L’ingegnere Giovanni Battista Isdrajà è il responsabile di progetto. La delibera, approvata all’unanimità e immediatamente esecutiva, non comporta oneri diretti per il bilancio comunale.