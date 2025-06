Abbazia di San Filippo, Forte Schiaffino e Tomba di Largo Avignone: ok a tre progetti

Con l'approvazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione, la Giunta dà il via libera a tre interventi finanziati dal Pr Fesr 2021-2027

Un grande patrimonio storico, culturale e naturale, spesso non valorizzato a dovere. Ieri la giunta ha approvato tre delibere che segnano l’inizio della fase progettuale per la riqualificazione di siti simbolo della città, per un investimento complessivo che supera i 12 milioni di euro. Questi interventi strategici, proposti dall’assessore Vincenzo Caruso, rientrano nell’Obiettivo Specifico 5.1 del Programma Regionale Fesr 2021-2027, volto a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree urbane.

Abbazia Basiliana di San Filippo il Grande

La giunta Basile ha dato il via libera all’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per il recupero dell’Abbazia Basiliana di San Filippo il Grande. L’intervento, che prevede un investimento di ben 8 milioni di euro, è uno dei progetti più significativi per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico messinese. Il Dip, curato dall’arch. Chetti Maria Tamà, guiderà le successive fasi di progettazione per restituire alla città questo complesso di grande valore, per farlo diventare un polo culturale e turistico di primaria importanza.

Forte Schiaffino

Dip approvato anche per il “Grande Parco Urbano Forte Schiaffino”. Con un investimento previsto di 4 milioni e 300mila euro, il progetto, sotto la responsabilità dell’arch. Antonino Santoro, trasformerà l’antica fortezza in un vasto parco urbano. L’obiettivo è creare un nuovo polmone verde per la città, unendo la valorizzazione del patrimonio storico militare alla creazione di uno spazio ricreativo e naturalistico.

Largo Avignone

Infine il “Sito archeologico di Largo Avignone”. Con un finanziamento di 326mila euro, il progetto, guidato dall’arch. Antonino Tappa, mira a valorizzare e rendere accessibile al pubblico un’area archeologica di grande rilevanza nel cuore della città, offrendo nuove opportunità di conoscenza storica e di fruizione culturale.

Per tutti e tre gli interventi, l’approvazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione è un passo preliminare ma essenziale che definisce gli obiettivi, i requisiti tecnici e le modalità di realizzazione. Gli obiettivi sono quelli di potenziare l’offerta culturale e turistica, migliorare la qualità ambientale e promuovere un modello di sviluppo più sostenibile e attrattivo.





