Galleria Telegrafo, Floridia e De Luca chiedono di aumentare i collegamenti ferroviari - Tempostretto

La senatrice e il deputato regionale scrivono a Ferrovie dello Stato, chiedono interventi e risorse e attaccano il governo

MESSINA – La senatrice messinese Barbara Floridia e il deputato regionale Antonio De Luca, entrambi del Movimento 5 Stelle, attaccano il governo Meloni, reo di utilizzare il ponte sullo Stretto come uno spot e di aver prorogato la concessione autostradale al Cas, mentre Messina vive i disagi della chiusura della galleria Telegrafo. E la soluzione a questa annosa vicenda i due pentastellati la vedono negli eventuali collegamenti ferroviari da implementare per far fronte alla chiusura autostradale.

De Luca e Floridia scrivono a prefetto, Schifani e Ferrovie dello stato

“Con l’interdizione della circolazione nell’Autostrada A20, direzione Me-Pa, nel tratto Messina Giostra – Villafranca Tirrena, dettata dalla necessità di lavori di ripristino e messa in sicurezza della Galleria Telegrafo a seguito dell’incidente dello scorso 24 dicembre, si è compromesso gravemente il collegamento della Città di Messina con il versante tirrenico, con conseguenti danni e disagi ai cittadini e alle aziende del territorio – scrivono i due -. Per questa ragione, abbiamo ritenuto doveroso rivolgerci al Prefetto di Messina, al Presidente della Regione e ai rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato, affinché, oltre ad adottare ogni altro provvedimento utile a risolvere e/o mitigare l’emergenza, provvedano nell’immediato ad implementare i collegamenti ferroviari da e per la città dello Stretto, anche tramite lo stanziamento di risorse ad hoc, per tutto il tempo necessario”.

L’attacco al governo

“Purtroppo, ancora oggi – continuano – mentre il Governo Meloni e il Ministro Salvini individuano nello spot del ponte la misura salvifica della Sicilia e, come annunciato ieri, prorogano la concessione autostradale al CAS, cittadini ed aziende devono fare i conti con una realtà in cui la 13ma città d’Italia viene chiusa per settimane a causa di un incidente”.

Articoli correlati