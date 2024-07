Acr Messina. Franco: “Ci sarà da lottare ma l’ambizione è sempre alta” VIDEO

Il centrocampista del Messina mette in chiaro: "Non sono qui per giocare un campionato di bassa classifica"

ZAFFERANA ETNEA – Tra i giocatori ancora sotto contratto uno dei più esperti e leader del gruppo è Domenico Franco. Il centrocampista sa quanto è importante essere di esempio per i più giovani: “Sono andati via i più rappresentativi dello scorso anno (Fumagalli e Ragusa, n.d.r.), siamo rimasti io e Marco (Manetta, nda) e speriamo arrivi qualche altro over a darci una mano ad essere da esempio per i tanti under che ci sono”.

Sulla preparazione e gli obiettivi dichiara: “Siamo ancora un cantiere aperto e sappiamo che dobbiamo lavorare. Rispetto allo scorso anno c’è un po’ di rammarico, ho sempre detto che potevamo ambire a qualcosa in più, ci sono stati tanti episodi che non sono girati dalla nostra parte. Possono succedere e dobbiamo ripartire. Aspettiamo i giocatori over che ci daranno una mano e penso che l’obiettivo di tutti è fare sempre meglio. Personalmente non sono qui per fare campionato di bassa classifica, c’è da lottare ma l’ambizione deve essere sempre alta”.

