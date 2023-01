La galleria Telegrafo riaprirà a mezzanotte - Tempostretto

In ritardo di sei ore rispetto a quanto comunicato in un primo momento dal Cas

La galleria Telegrafo riaprirà a mezzanotte, non alle 18. Un ritardo di sei ore che va ad aggiungersi a quello di 48 ore rispetto alla previsione iniziale. Alla fine ritardi minimi, poco più di due giorni, che però vanno ad aggiungersi ai grandi disagi vissuti a seguito del rogo causato da un camion nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

La notizia era filtrata già ieri pomeriggio, al termine di una prima riunione del Cov (Comitato operativo viabilità) in Prefettura di Messina, e confermata nella nuova riunione di stamani.

Sarà percorribile solo sulla corsia di sorpasso, in modo da consentire la prosecuzione dei lavori di implementazione delle dotazioni impiantistiche utili a garantire maggiore sicurezza. Le installazioni interesseranno anche il tunnel gemello adiacente, dove il traffico si dirige in direzione opposta, e gli imbocchi saranno monitorati dalle telecamere e presidiati tutti i giorni, 24 ore su 24, da due squadre antincendio. La guida all’interno del tunnel è consentita ad una velocità massima di 60 km/h e rispettando un distanziamento minimo di 100 metri.

L’uscita di Villafranca

Per altri due giorni, cioè nelle giornate di domenica 15 e lunedì 16 gennaio, rimarrà ancora non utilizzabile lo svincolo di Villafranca Tirrena in direzione Palermo (né in uscita né in entrata) per dare corso al riassetto della originaria segnaletica, al fine di una maggiore tutela degli automobilisti, che, nell’ultimo periodo, hanno potuto usufruirne per accedere in senso contrario all’autostrada.