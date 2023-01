Gambarie, stagione al via: da oggi si potrà sciare sulla "pista azzurra" - Tempostretto

Tracciato (parzialmente) praticabile solo fino al primo pomeriggio. Del tutto inutilizzabili, fin qui, le piste "Telese" e "Nino Martino"

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE – Da stamattina, sarà ufficiale il “via” alla stagione sciistica a Gambarie d’Aspromonte. Venerdì scorso era sceso giù timidamente qualche fiocco bianco; il giorno successivo, invece, erano caduti fra i 10 e i 15 centimetri di neve. E anche ieri, domenica, ha nevicato un po’.

Così «la neve scesa oggi, sommata a quella» dei due giorni immediatamente precedenti, fanno sapere dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte – che vanta il territorio di Gambarie “in condominio” col limitrofo Comune capoluogo, Reggio Calabria -, «è sufficiente a far sciare sulla pista azzurra».

A quanto si apprende, gli operatori della ditta Asproservice già ieri sera hanno provveduto «a “cingolarla”: non è molta, tanto che nella parte finale sarà utilizzabile solo una striscia della pista azzurra, ma è sufficiente a garantire l’apertura della stagione sciistica», rende noto il sindaco di Santo Stefano Francesco Malara, puntualizzando al tempo stesso che «proprio per la poca neve non sarà possibile aprire la Pista Telese e nemmeno la Nino Martino» e che comunque oggi «si potrà sciare solo sulla pista azzurra dalle ore 8,30 fino alle ore 15,30».

Appuntamento quindi per sciatori e appassionati della montagna e degli sport invernali a partire alle 8 di oggi: davanti alla biglietteria di piazza Mangeruca «ogni 20 minuti ci saranno un paio di bus-navetta che si alterneranno nell’accompagnare gli sciatori fino alla partenza della Seggiovia Telese, con tale biposto si risalirà fino in cima alla pista azzurra. E da lì si potrà sciare guardando il Mare del nostro Stretto».

