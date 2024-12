Ganzirri, il Natale al via con l’inaugurazione dell’artistico presepe

L'apertura giorno 8, poi un calendario di eventi per i weekend successivi tra Babbo Natale band, danza e rappresentazioni teatrali

MESSINA – Il Natale messinese è ormai alle porte e da giorno 8 dicembre partirà in ogni parte della città. E se nel centro di Messina si terrà l’ormai classica accensione degli alberi dalle 17 in poi (ma occhio al meteo), con l’apertura dei mercatini natalizi, in periferia sono diverse le iniziative organizzate da associazioni, parrocchie e semplici cittadini. Detto dell’evento di Pezzolo nella zona sud, dall’altra parte della città sarà Ganzirri ad attirare gli occhi della popolazione con la tradizionale inaugurazione del presepe artistico in via Lago Grande, alle 19.

Diversi gli eventi organizzati nei weekend successivi. Sabato 14 dicembre dalle 16 ci sarà la Babbo Natale Band, con spettacoli di danza e musica, oltre all’esposizione di bus storici della collezione dei fratelli Fiumanò e di Atm. Domenica 15, poi, toccherà in chiesa a “I Beddi”, canti e cunti del Natale siciliano. Poi giorno 26 dicembre la rappresentazione a cura dei bambini e ragazzi della catechesi dal titolo “Pellegrini di speranza verso Betlemme”. E infine il 6 gennaio alle 18 la rappresentazione della nascita del Bambino Gesù a cura dell’associazione Mirko Piskeo.