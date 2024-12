“Ciauru i Natali”, a Pezzolo mercatini, musica, artisti e specialità culinarie

L'evento l'8 dicembre, si replica il 28. Il borgo si prepara a vivere un Natale diverso grazie all'iniziativa dei suoi giovani

MESSINA – L’8 e il 28 dicembre, tra gli eventi natalizi più ricchi di iniziative nella zona di Messina sud ci sarà quello denominato “Ciauru i Natali”, a Pezzolo. Si partirà proprio domenica prossima dalle 17, quando il villaggio collinare si animerà di iniziative, musica, artisti e specialità culinarie. E sarà un momento di grande festa e comunione per il borgo collinare della zona sud, che prosegue la propria “rinascita”, che passa dal lavoro dei giovani e dei più anziani.

Sentiero Bettaci e Trinacria Theatre Company insieme

Il programma è stato ideato dall’assessorato alle Politiche Giovanili di Liana Cannata insieme ai ragazzi di due progetti profondamente legati al paese: quelli della Trinacria Theatre Company, che ogni anno porta a Pezzolo diversi artisti da ogni parte del mondo, e quelli del Sentiero Bettaci, che con un lavoro lungo settimane hanno dato forma e nuova vita a una parte storica del villaggio, con un sentiero immerso nella natura.

Il programma prevede mercatini artistici e Street Art con prodotti artigianali e opere in ogni via del borgo. Ci saranno decorazioni natalizie e luci, ma anche tante esibizioni musicali e degustazioni, oltre alle visite guidate a cura di Gaetano Girasella, con partenza alle 18 e alle 20. Previsti anche tanti laboratori creativi per i più piccoli, che riceveranno anche dei doni da Babbo Natale.

