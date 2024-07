Ganzirri. Pericolosi ruderi di falegnameria in riva al mare

Una struttura in rovina in riva al mare di Ganzirri deturpa la zona ed è pericolosa. Opportuna una verifica della Polizia municipale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, si parla sempre più spesso di barche abusive che stazionano sulle spiagge, ma degli scempi che mettono a serio rischio la sicurezza e la salute del cittadino nessuno parla. Segnalo a Ganzirri la vecchia falegnameria con il suo bellissimo Eternit”.

La struttura in rovina evidenziata nelle foto si trova proprio in riva al mare di Ganzirri. Non si comprende perché sia ancora lì con il suo carico di potenziale pericolosità. È opportuna una verifica da parte della Polizia municipale.