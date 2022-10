Garante regionale infanzia e adolescenza, confermato il taurianovese Marziale - Tempostretto

Il sociologo è un riconosciuto esperto di rango nazionale nel settore. Raiola (Unicef): «Notizia davvero positiva per i nostri giovanissimi»

REGGIO CALABRIA – Anche con la nuova consiliatura targata centrodestra e Roberto Occhiuto, il sociologo taurianovese Antonio Marziale ricoprirà l’incarico di Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come sancito il 20 ottobre scorso nelle varie nomine varate dal Consiglio regionale.

Marziale: continuerò a lavorare per dare risposte concrete

Lo pone in rilievo, su Facebook, lo stesso interessato, che ringrazia Occhiuto, «così come tutto il Consiglio regionale e tutti gli assessori – queste le parole di Marziale sui social nella giornata di ieri -. Il mio secondo mandato sarà come il primo: lavoro per dare risposte concrete e chi ha seguito il mio fare lo sa! Purtroppo il momento coincide con la morte dei tre fratellini di Catanzaro periti in un incendio, dei quali mi ero occupato e conoscevo bene!», amaro riferimento, quest’ultimo, al dramma della famiglia Corasoniti.

Il plauso del commissario fdi Nesci

«Non esistono nel panorama nazionale un profilo ed un curriculum come quelli di Antonio Marziale, le cui battaglie a sostegno dei più piccoli e dei più indifesi sono state riconosciute da tutti – osserva il commissario metropolitano di Fratelli d’Italia Denis Nesci -. Continua un percorso intrapreso anni fa e che ha portato tanti risultati alla Calabria. Le reti istituzionali e sociali – conclude – costruite nel suo profondo ed incessante lavoro, assicureranno alla Regione una figura in grado di dare una grossa mano al Consiglio e alla Giunta in temi delicati quali i diritti e le prerogative dei bambini calabresi».

Il lusinghiero commento di Raiola (Unicef)

«La nomina di Antonio Marziale a Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ruolo che ha rivestito in passato con grande impegno, umanità e autorevolezza – è il commento del presidente del Comitato Unicef Calabria, Giuseppe Raiola –, è una notizia davvero positiva per la nostra regione. Lo è soprattutto per i nostri bambini e i nostri ragazzi, ai quali questo uomo dal sorriso aperto e generoso ha già dato, e continuerà a dare tanta attenzione e cura.

Antonio Marziale è uno specialista nella tutela dei diritti dei minori: vanta un curriculum eccezionale nel panorama nazionale in questo settore. Le battaglie che ha svolto a sostegno dei più piccoli, bambini e bambini fragili e indifesi che sono la nostra preoccupazione più grande, sono riconosciute e riconoscibili – così, ancora, Raiola – e questa è una garanzia per una proficua collaborazione che, semplicemente, riprenderemo con ancora maggiore vigore ed entusiasmo. Si tratta della ripresa di un percorso che con altre vesti e in altri livelli ci ha visto sempre impegnati e combattenti dalla stessa parte: quella della difesa dei diritti dell’infanzia».

