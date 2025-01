Gelato Europe Cup, l’Italia è terza: il messinese Gabriele Fiumara porta i suoi al Mondiale

L'artigiano del gelato originario di Santa Teresa di Riva, già vincitore al Sigep 2024, ha guidato il team sul podio dietro Germania e Francia

RIMINI – L’Italia ha conquistato il podio alla Gelato Europe Cup, qualificandosi ai Mondiali di gelateria 2026, grazie anche al talento del suo capitano. Si tratta di Gabriele Fiumara, artigiano del gelato originario di Santa Teresa di Riva che l’anno scorso ha vinto nella sua categoria proprio al Sigep di Rimini. Fiumara ha guidato una squadra composta da Alessandro Racca e Angelo Cardella, rispettivamente team manager e pastry chef, chiudendo al terzo posto dietro Germania e Francia.

La squadra italiana si è particolarmente distinta, trionfando nella categoria “Miglior Gelato del Recupero”, in cui una giuria composta da 9 giornalisti, lo ha premiato per un’originale creazione realizzata con ingredienti di recupero, tra cui il panettone. Questo approccio, che unisce sostenibilità e innovazione, ha convinto la giuria, sottolineando l’abilità dello chef Fiumara nell’unire gusto e responsabilità ambientale.

Fiumara: “Un anno per prepararci ai Mondiali

“Sono orgoglioso di questo risultato, che rappresenta un passo fondamentale nel mio percorso professionale e una grande soddisfazione per tutta la squadra – ha dichiarato Fiumara -. Il Sigep è una vetrina incredibile e poter competere a questi livelli è già di per sé un onore. Ora abbiamo un anno per prepararci al meglio e rappresentare l’Italia ai campionati mondiali di gelateria. Daremo il massimo per portare ancora più in alto il nostro gelato artigianale.”